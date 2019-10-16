Пришла зима? Снег покроет большую часть Челябинской области

В отдельных районах ожидается гололедица и устойчивый снежный покров.

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Зимняя пора продолжает постепенно наступать на территории региона. Конец недели обещает быть пасмурным и дождливым. В выходные ожидается снег, гололедица и минусовые температуры.На территории Челябинской области ночью 17 октября температура воздуха составит 0,-5, днем потеплеет +1,+6. В пятницу, 18 октября, ночью столбик термометра покажет от −3 до +2 и от 0 до +5 днем. В субботу, 19 октября, ночью будет −2, −7, днем — от −2 до +3. Порывы ветра в эти дни составят от 5 до 15 метров в секунду.В Челябинске ночью 17 октября похолодает от 0 до −2, днем потеплеет до +3 — +5. В пятницу ночью будет −1 — +1, днем воздух прогреется до +3 — +5. В субботу ночью резко похолодает до −3,−5, днем температура составит −1 — +1 В ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега с переменной облачностью.Сайт «Первый областной» рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность, а пешеходам — одеваться теплее.