Что день грядущий нам готовит: метели и гололед ждут область в выходные

Зима начинает полноправно вступать в права.

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Мы так долго ждали снег, и теперь он не собирается сдавать позиции. В ночь на 21 декабря синоптики прогнозируют снегопады, местами сильные.

«Также ночью и днем в отдельных районах ожидаются метели, а на дорогах — гололедица. Дорожники продолжат следить за порядком на региональных автомобильных дорогах. Так, сейчас на областных магистралях работает 209 единиц техники», — сообщает региональный Миндортранс.

В эту ночь на территории Челябинской области будет облачная погода с прояснениями, пройдет снег, в восточных районах местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит — 9, — 14.

Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в восточных районах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Температура днем составит — 7, — 12. Ветер в субботу будет северо-восточный с переходом на северо-западный 6 — 11 м/с, местами порывы до 18.

В воскресенье 22 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Температура ночью −18 −23, днем −10 −15. Ветер северо-западный 4 — 9 м/с, ночные порывы до 14.

В понедельник в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью станет холоднее: до — 26, днем — 5, — 10. Ветер юго-западный 4 — 9 м/с.

В Челябинске в субботу облачная погода, снег, местами сильный, временами метели, на дорогах гололедица, ночью — 13, днем — 9 — 11. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14.

Воскресенье в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до — 19, — 21, днем — 13. Ветер северо-западный 4 — 9 м/с.

В понедельник, 23 декабря, переменная облачность без осадков, ночью до — 23, днем потеплеет до — 7. Ветер юго-западный 4 — 9 м/с.

С целью предотвращения заторов на дороге, ГИБДД города будет работать в усиленном режиме. На улицы Челябинска выйдут дополнительные экипажи ДПС для сопровождения снегоуборочной техники.

«С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники, грузоподъемностью свыше 10 тонн, с 23 по 31 декабря планируется введение планового ограничения его передвижения по улицам Челябинска в дневное время с 06.00 до 22.00 часов», — информирует начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Сергей Луценко.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что тормозной путь автомобиля на скользкой и мокрой дороге увеличивается в несколько раз, и просит водителей снижать заранее скорость при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам Госавтоинспекция советует оснастить свою одежду световозращающими элементами.