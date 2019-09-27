Зонт или пуховик: погода в выходные будет «капризничать»

В Челябинской области ожидается дождь и мокрый снег.

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В пятницу и выходные погода будет испытывать южноуральцев на «на прочность», так сказать, проверять, готовы ли они к зиме. В регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 27 сентября, в Челябинской области температура воздуха не поднимется выше 4 — 9 градусов по Цельсию. Сопровождаться все это будет переменными осадками. Где-то выпадет мокрый снег, а где-то будет дождливо.

Гидрометцентр предупреждает и водителей: на дорогах по утрам возможна гололедица, так как ночью обещают минусовые температуры.

Сохранится этот прогноз и на выходные.

В субботу и воскресенье ненастье также будет сопровождаться северо-западным ветром, порывы которого днем будут достигать 15-ти метров в секунду.

В областном центре картина будет практически такая же, как в целом по региону.



В пятницу, 27 сентября, в Челябинске днем не обещают больше +8-ми, а в ночь на субботу температура понизится до — 1 — 2 градусов. Осадков будет мало, но также, как и в остальных городах — мокрый снег.



В выходные на уличных градусниках можно будет наблюдать + 5 — +7. В субботу пойдет дождь, а в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой отдых от осадков.

Северо-западный ветер будет достигать скорости в 14 метров в секунду.

Одевайтесь теплее, а лучше, проведите выходные дома в уютном пледе в компании хорошего фильма или книги и кружки какао.