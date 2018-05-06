/ Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести в России

Экологический сбор может появиться в 2019 году.

Специальный сбор на одноразовую посуду планирует ввести правительство Российской Федерации. Любителям отдыха на природе, скорее всего, придется раскошелиться уже в следующем году. Об этом сообщил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен. — цитируют РИА Новости Иванова.

Соответствующие выводы чиновник сделал в ходе ежегодной экологической акции «Чистый берег», которая проходит под эгидой МЧС. Сергей Иванов принял участие в сборе мусора. К нему присоединился также глава МЧС Владимир Пучков.