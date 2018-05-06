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/ Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести в России

Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести в России

Экологический сбор может появиться в 2019 году.
сегодня в 10:59
  |  Общество

Специальный сбор на одноразовую посуду планирует ввести правительство Российской Федерации. Любителям отдыха на природе, скорее всего, придется раскошелиться уже в следующем году. Об этом сообщил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен. — цитируют РИА Новости Иванова.

Соответствующие выводы чиновник сделал в ходе ежегодной экологической акции «Чистый берег», которая проходит под эгидой МЧС. Сергей Иванов принял участие в сборе мусора. К нему присоединился также глава МЧС Владимир Пучков.

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Комментарии

Игорь
12:39, 06.05.2018
Надо принять закон о наказании за дебильные законы!В древнии века, не помню в какой стране был хороший обычай.Тот кто вносил закон должен был его обосновать,в случае отклонения этому деятелю отрубали голову.Естественно за несколько столетий было принято всего несколько новых законов!Его похоже надо уже применить и у нас ,во первых не будет таких законов,а во вторых сэкономить на зарплате.Вот и бюджет пополнится.А чем этот закон хуже чем те что выдаёт правительство и депутаты которые вообще не несут ни какой ответственности за то что принимают и предлагают?
Валентина
11:18, 06.05.2018
Может вы уже сразу напишите,когда за вдох и выдох будут брать налог.

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