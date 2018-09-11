Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.87 +0.84 80.67 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ О новых налоговых уведомлениях расскажут специалисты УФНС во время прямой трансляции

О новых налоговых уведомлениях расскажут специалисты УФНС во время прямой трансляции

Присылайте свои вопросы на 1obl.tv.
сегодня в 10:39
  |  Общество

С этого года все граждане, имеющие в собственности дома, квартиры, автомобили или земельные участки, получили новые уведомления от налоговой службы. Собственники должны произвести оплату до 3 декабря. Разобраться во всех нововведениях помогут специалисты во время прямой трансляции на 1obl.tv, которая состоится в четверг, 13 сентября. Начало в 11:00

Мы расскажем о том, какие изменения южноуральцы увидят в квитанциях, что в них добавилось, как рассчитывается налог в текущем году. — сообщают организаторы пресс-конференции.

Пресс-конференция на ОТВ будет полностью посвящена новым правилам оплаты налогов на имущество физических лиц. На вопросы пользователей сайта «Первый областной» ответят начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина, начальник отдела работы с налогоплательщиками Павел Логинов и начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Елена Зотова.

Общество
Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести в России
06.05.2018
Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести в России
Общество
Эксперты расскажут о налоговых льготах на 1obl.tv
28.03.2018
Эксперты расскажут о налоговых льготах на 1obl.tv
Общество
214,1 миллиард перечислили южноуральские налогоплательщики за 2017 год
05.02.2018
214,1 миллиард перечислили южноуральские налогоплательщики за 2017 год
Общество
Бюджет Челябинской области пополнился 225 неналоговыми миллионами
10.01.2018
Бюджет Челябинской области пополнился 225 неналоговыми миллионами
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России
сегодня в 20:09
Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России
Общество
Борис Дубровский за чашкой чая пообщался с Алексеем Венедиктовым
сегодня в 19:38
Борис Дубровский за чашкой чая пообщался с Алексеем Венедиктовым
Происшествия
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца
  
сегодня в 18:50
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца
Хоккей
КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»
сегодня в 18:30
КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»
Культура
«Успех в конкуренции». Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о перспективах российского кино
сегодня в 17:59
«Успех в конкуренции». Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о перспективах российского кино
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv южноуральское противостояние «Трактора» и «Металлурга»
сегодня в 17:10
Смотрите на 1obl.tv южноуральское противостояние «Трактора» и «Металлурга»
Хоккей
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин начали подготовку к новому сезону
сегодня в 17:04
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин начали подготовку к новому сезону
Происшествия
Следственный комитет подключился к розыску 16-летней школьницы на Южном Урале
сегодня в 17:01
Следственный комитет подключился к розыску 16-летней школьницы на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6