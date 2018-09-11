/ О новых налоговых уведомлениях расскажут специалисты УФНС во время прямой трансляции

Присылайте свои вопросы на 1obl.tv.

С этого года все граждане, имеющие в собственности дома, квартиры, автомобили или земельные участки, получили новые уведомления от налоговой службы. Собственники должны произвести оплату до 3 декабря. Разобраться во всех нововведениях помогут специалисты во время прямой трансляции на 1obl.tv, которая состоится в четверг, 13 сентября. Начало в 11:00

Мы расскажем о том, какие изменения южноуральцы увидят в квитанциях, что в них добавилось, как рассчитывается налог в текущем году. — сообщают организаторы пресс-конференции.

Пресс-конференция на ОТВ будет полностью посвящена новым правилам оплаты налогов на имущество физических лиц. На вопросы пользователей сайта «Первый областной» ответят начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина, начальник отдела работы с налогоплательщиками Павел Логинов и начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Елена Зотова.