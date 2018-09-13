/ 15 категорий льготников не получат новые налоговые уведомления

Подробности о законодательстве рассказали в прямом эфире «Первого областного» сотрудники УФНС.

Сегодня, 13 сентября, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ прошла пресс-конференция со специалистами федеральной налоговой службы. Сотрудники ФНС рассказали, какие категории людей не получат новые налоговые уведомления. В их числе пенсионеры, которые имеют в собственности одну квартиру и один садовый дом, поскольку владельцы участков освобождены от уплаты налога на данное имущество.

С этого года у нас новые правила и по земельному налогу. Если раньше, каждый орган местного самоуправления сам устанавливал льготы на своих территориях, то за 2017 год применен налоговый вычет «6 соток». То есть, в отношении одного участка 6 соток не облагаются земельным налогом. Например, если пенсионер имеет садовый дом и участок менее 6 соток, то он не получит налоговое уведомление. — рассказала сайту 1obl.ru начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина.

Имущественный налог не распространяется на 15 категорий льготников: пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, инвалидов детства, ветеранов, военнослужащих и других. Специалисты отмечают, что статус льготника необходимо подтвердить в налоговой службе, предъявив документ и написав заявление. Подробнее о налоговом законодательстве смотрите на «Онлайн ТВ».