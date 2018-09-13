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/ За подаренную работодателем путевку теперь придется заплатить налог

За подаренную работодателем путевку теперь придется заплатить налог

Новые уведомления уже поступают южноуральцам.
сегодня в 15:56
  |  Общество

Сегодня, 13 сентября, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоялась встреча с сотрудниками Федеральной налоговой службы. Специалисты рассказали о нововведениях. В уведомлениях появился раздел «Налог на доходы физических лиц». Теперь сотрудник предприятия или организации должен будет заплатить налог за неденежное поощрение от работодателя. Например, за обучение, путевку, лечение, санаторий.

Налог на доходы должны платить не все граждане, а только те, кто получил доход в натуральной форме, в 2016 и 2017 году, и этот налог не был удержан налоговым агентом. Например, это доходы в виде путевок, оплаты проездов, продуктов и так далее. В таком случае налоговый агент сообщает о том, что он предоставил доход в натуральной форме. Рассчитывается налог и вместе с другими он отправляется физическому лицу. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Павел Логинов.

До января 2016 года в такой ситуации налогоплательщик должен был сам задекларировать доход. Теперь заполнять декларацию ему не нужно. Сейчас это задача налогового агента.

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