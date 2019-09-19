Принять ванну в «невесомости» приглашают жителей Челябинской области

РАН ищет добровольцев для уникального эксперимента.

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Жители Челябинской области могут попробовать почувствовать себя в «невесомости». Набор добровольцев для тестирования специальной ванны проводит Российская академия наук. Благодаря подобным экспериментам ученые выясняют, как невесомость может повлиять на состояние здоровья человека.

Поверхность ванны покрыта прорезиненной пленкой, чаша наполнена теплой водой. В ней испытателю предстоит провести продолжительное время.

«Мы избегаем мацерации кожи — когда от долгого нахождения в воде она становится морщинистой. Работа направлена на создание профилактических средств, которые помогли бы космонавтам оставаться в хорошем состоянии по прибытии на землю», — заведующая лабораторией Института медико-биологических проблем Елена Томиловская.

До того, как были изобретены специальные ванны, космонавтам приходилось проводить несколько суток в водоемах. На это тратилось гораздо больше усилий.

На испытания требуются взрослые здоровые мужчины в возрасте от 24 до 40 лет. Максимальный рост — 180 сантиметров, вес — не более 80 килограммов. В состоянии «невесомости» провести нужно будет 5 суток. По словам ученых, организму это не причинит никакого вреда.