Примерно каждый сотый педагог в Челябинской области перенес коронавирус

Такие данные озвучил региональный минобр.

В первой четверти этого учебного года многие школьники уходили на вынужденный дистант из-за болезни учителей. В пятницу, 13 ноября, минобр Челябинской области озвучил цифры по заболевшим.



По данным ведомства, до каникул коронавирусом переболели 396 педагогов — это 0,8% от всех работников системы образования в Челябинской области. Получается, что инфекция не обошла стороной практически каждого сотого педагога.



«Пик заболеваемости мы прошли еще до начала осенних каникул. Сейчас ситуация стабилизировалась. Продолжительность каникул в Челябинской области была увеличена до двух недель. Это позволило снизить темпы заболеваемости», — заявил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.



Среди школьников заболеваемость гораздо ниже, однако инфицированных детей в регионе выявляют каждую неделю. При этом на карантин сейчас отправляют не целые классы, а только тех, кто сидел в непосредственной близости от заболевшего в классе или в столовой.

