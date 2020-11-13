В первой четверти этого учебного года многие школьники уходили на вынужденный дистант из-за болезни учителей. В пятницу, 13 ноября, минобр Челябинской области озвучил цифры по заболевшим.
По данным ведомства, до каникул коронавирусом переболели 396 педагогов — это 0,8% от всех работников системы образования в Челябинской области. Получается, что инфекция не обошла стороной практически каждого сотого педагога.
«Пик заболеваемости мы прошли еще до начала осенних каникул. Сейчас ситуация стабилизировалась. Продолжительность каникул в Челябинской области была увеличена до двух недель. Это позволило снизить темпы заболеваемости», — заявил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.
Среди школьников заболеваемость гораздо ниже, однако инфицированных детей в регионе выявляют каждую неделю. При этом на карантин сейчас отправляют не целые классы, а только тех, кто сидел в непосредственной близости от заболевшего в классе или в столовой.
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