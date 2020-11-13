В Челябинской области доктора будут ходить к пациентам онлайн

На Южном Урале расширяют возможности телемедицины.

С понедельника, 16 ноября, в Челябинской области начнут тестировать новые возможности телемедицины. Видеосвязь должна существенно облегчить жизнь докторам поликлиник и самим пациентам. Терапевты и узкие специалисты попробуют проводить приемы онлайн.

«Первичное обращение к доктору останется очным, так как собрать анамнез, выслушать жалобы, осмотреть пациента и назначить лечение можно только вживую. К кому-то доктор приедет домой, а кого-то врач примет непосредственно в поликлинике. Повторный прием уже возможен в дистанционном режиме», — заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Работать в таком режиме смогут терапевты и узкие специалисты, которые ведут диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими недугами. Главное, чтобы текущее состояние пациента не вызывало серьезных опасений, а сам больной имел дома подходящий гаджет с выходом в интернет и регистрацию на портале Госуслуг. Последнее необходимо, чтобы доктор мог четко идентифицировать пациента.

«Понятно, что видеомедицина сможет работать только там, где есть устойчивый интернет, где система сможет дать хорошую картинку. Тестировать новые возможности мы начнем в крупных городах региона. Ситуация в поликлиниках здесь особенно напряженная. А дальше будем передавать эту технологию туда, где будет хорошая связь», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Власти считают, что новая формм работы будет прежде всего востребована в Челябинске, который дает более 40% заболевших коронавирусом. Телеприем позволит снизить нагрузку на докторов и сократить очереди в поликлиниках.