207 южноуральцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Скончался 105-летний пациент с COVID-19.

В Челябинской области за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев коронавируса. Об этом «Первому областному» рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Таким образом общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 22 682 человек.



«За последние сутки в Челябинской области зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. В общей сложности в регионе 5 885 человек находятся на лечении. Из них амбулаторно — 4 598 человек. Свободный ковидный коечный фонд в Челябинской области — 15%», — заявила Ирина Гехт.

По словам первого замгубернатора, за сутки было проведено больше 1,5 тысячи исследований на КТ. Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области в среднем ниже, чем по России, и составляет 653,7 случая на 100 000 населения.

«Всего за последние сутки в Челябинской области было проведено 1 557 компьютерных томографий, бригады скорой помощи сделали 2 774 выезда»,— добавила Ирина Гехт.

По информации министерства здравоохранения области, за сутки из больниц были выписаны 122 пациента. При этом умерло 8 человек с COVID-19, два из них — непосредственно от заболевания. Помимо прочего, коронавирус как сопутствующая болезнь был выявлен у 105-летнего пациента.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек. От COVID-19: пациент, 81 год; пациент, 83 года. От других причин: поражение почек, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 51 год; хроническая обструктивная болезнь лёгких, шок, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет с множественными осложнениями, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 105 лет; постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ковид сопутствующий — пациент, 83 года; сахарный диабет с преимущественным поражением почек, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года»,— рассказали представители Мминздрава региона.

Отметим, в Челябинской области до 15 ноября сохраняется режим повышенной готовности. Также на территории региона действует обязательный масочный режим.