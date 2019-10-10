В НП «Зюраткуль» расширят парковку и благоустроят зону для кемпинга

Парк получит грант в 10 миллионов рублей на развитие территории.

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Национальный парк «Зюраткуль» получит государственную поддержку в размере 10 миллионов рублей на поддержание благоустройства. По итогам рассмотрения 52 заявок Минприроды России поставило парк в Саткинском районе на второе место по перспективам туристического потенциала после Куршской косы в Калининградской области. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Зюраткуль».

«Зюраткуль» оказался в приоритете по целому ряду критериев, составленных министерством. Среди них прирост туристического потенциала за последние несколько лет, дорожная доступность и необходимые условия для инвалидов.

«Направление нашего парка очень популярно среди жителей области. Средства от финансирования пойдут на создание пешеходной прогулочной тропы. Также в планах установка теневых навесов, детской площадки, понтонов и лодочной станции. Ожидаем появления контейнеров для мусора, скважин с питьевой водой и информационного пункта», — рассказали в пресс-службе национального парка.

В пресс-службе также сообщили, что любимая туристами экологическая тропа изменится в лучшую сторону. Вместе с этим планируется развивать прибрежную зону для рыбалки и отдыха в палатках, а также расширить места для парковки для комфортного пребывания большого числа туристов.