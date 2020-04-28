Беременная жена сотрудника челябинской епархии рассказала о болезни и состоянии мужа

Пока коронавирус у них не подтвердился.

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Лишь с завтрашнего дня, с 29 апреля, в Челябинской области все храмы закроются для своих прихожан. Все службы перейдут в режим онлайн. И неспроста. Ведь после пасхального богослужения количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось.

Ранее была информация о том, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился к врачам с симптомами пневмонии. До определения диагноза он находится на самоизоляции. И как отмечалось в заявлении челябинской епархии, самочувствие у него хорошее.

Чего не скажешь о других служителях церкви, которые также массово начали обращаться в больницы с симптомами пневмонии. Это же каснулось и пресс-секретаря епархии Алексея Ермолюка, у которого заболевание достигло тяжелой стадии. Об этом в социальной сети сообщила его жена Айгуль.

«В храме по долгу службы он был. Точной информации, где поймал, нет. Везде был в перчатках и с антисептиком. От поверхностей он был защищен. Сейчас у него температура не спадает, поражены оба легких», — сообщила Айгуль Ермолюк.

Сама же Айгуль также находится в больнице с подтвержденной пневмонией. Но у нее ситуация страшнее тем, что она готовится стать матерью.

«Я заразилась от своего мужа, сейчас лежу с пневмонией в роддоме для беременных с коронавирусом, через месяц рожать. Делали КТ и ещё по окончании терапии будут делать, поражены легкие. Ставят большие дозы антибиотиков, для малыша это нехорошо, но деваться некуда», — поделилась Айгуль Ермолюк в социальной сети.

В данный момент все работники челябинской епархии и служители церкви ждут подтверждения анализов на коронавирусную инфекцию. И это лишний раз напоминает, что в любом случае очень важно оставаться дома. А если это невозможно, то максимально соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.В комментариях к посту о произошедшем супруги Ермолюк еще раз обратились к верующим с призывом отказаться от посещения храмов и других общественных мест. Дома у Алексея и Айгуль остался двухлетний сын и пожилой отец, которые нуждаются в их помощи и поддержки. Сейчас чета переживает, что и они могли заразиться.

