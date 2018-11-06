/ Член Совета Федерации провел прием жителей Челябинской области

Олег Цепкин пообещал разобраться с насущными вопросами граждан.

Член Совета Федерации Олег Цепкин провел прием по личным вопросам с жителями Челябинской области. К сенатору обращались люди с разными просьбами. Например, жительница села Кугалы Зоя Матцко попросила чиновника сделать остановку в центре деревни, чтобы общественный транспорт проезжал непосредственно через нее.

Сейчас остановка находится возле переезда, там идти около 1 километра. Дорога не асфальтирована, грязь. А другого переезда у нас нет. И у нас живут пожилые люди, школьники ходят по переезду. Вы сами знаете что это опасно. — рассказала сайту «Первый областной» Зоя Матцко.

По словам местных властей, на оборудование переезда по всем стандартам требуется 18 миллионов рублей. Сенатор пообещал женщине в скором времени предоставить несколько вариантов по обустройству и ремонту дороги. С похожей жалобой выступил и житель поселка Депутатский Еткульского района. Мужчина пожаловался на отсутствие регулярного рейса из населенного пункта, поскольку предыдущий перевозчик жаловался на отсутствие окупаемости маршрута. Олег Цепкин пообещал разобраться с ситуацией. Автобус запустят в ближайшее время в тестовом режиме.

Будет в течении недели организовано обследование, опрос жителей этого села на предмет желания и необходимости перемещаться в соседний населенный пункт. От этого будет определена потенциальная загрузка. — сказал Олег Цепкин.

Кроме того, в том же Депутатском откроется откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Поселок уже попал в областную программу, а финансирование на постройку объекта уже заложено в областной бюджет, поэтому и течении двух лет на территории населенного пункта откроется модульный ФАП.