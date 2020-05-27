Прием документов в вузы начнется уже в июне 2020 года

Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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Выпускники школ смогут подать документы в вузы уже в июне. О том, что определен срок приема документов, в эфире «Первого канала» сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности», — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ.

В связи со сложившейся обстановкой, в 2020 году у абитуриентов есть возможность подать заявление до того, как будут сданы все ЕГЭ. Зачисление будут проводить после того, как все желающие сдадут единый госэкзамен.

Напомним, что согласно обновленному расписанию ЕГЭ, первый экзамен выпускники будут сдавать 3 июля, последние экзамены назначены на 22 и 23 июля.