Изменить водительские права и ПТС предложили в МВД

В водительском удостоверении появятся новые надписи.

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Проект приказа, предусматривающий изменения в регистрации транспортных средств разработали в МВД. О нововведении со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС. Утверждается, что в бланке водительского удостоверения появятся новые надписи.



«В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями „PERMIS DE CONDUIRE“ и „DRIVING LICENCE“»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в документе уточняется перечень необходимых для внесения в форму ПТС и в свидетельство о регистрации транспортного средства сведений, а также образец водительского удостоверения. Так, в свидетельстве о регистрации должна быть информация о мощности двигателя, а если транспорт стоит на учёте до определённого срока — сведения о нём.

«Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов»,— пишет ТАСС.

Документ дополняет требования к ПТС, которые вступают в силу с 1 ноября 2020 года, порядком оформления паспорта вместо утраченного в отношении транспортного средства, которое ранее не состояло на государственном учете, добавили в МВД.