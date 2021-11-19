Приехавшие на работу в Златоуст учителя получат подъемные

Программа призвана решить проблему дефицита педагогов

В Златоусте утвердили положение о предоставлении единовременной социальной выплаты учителям муниципальных общеобразовательных учреждений. Документ подписал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, сообщает пресс-служба администрации ЗГО.



В положении сказано, что педагоги, которые переедут на работу в Златоуст, получат подъемные средства в размере 1,5 млн рублей. По условиям программы, учителя обязаны отработать в одной из школ города семь лет. Право на получение выплаты имеют педагоги в возрасте до 53 лет по предметам: математика, русский язык и литература, химия, история, обществознание, физика, география, биология, иностранный язык. Программа призвана решить проблему дефицита учителей.

В 2022 году в Челябинской области планируют выделить 43 млн рублей для земских учителей. Это значит, что 43 педагога могут отправиться в сельскую глубинку получить свой миллион подъемных и отработать пятилетний срок.

Информагентство «Первое областное» пообщалось с учителями-«миллионерами».