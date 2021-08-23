«Земский фельдшер»: как в Челябинской области работают медики на селе

Репортаж информагентства «Первое областное» из Верхнеуральского района

В Челябинской области 45 фельдшеров стали участниками программы «Земский фельдшер» в прошлом году — это самый высокий показатель с 2012 года, начала действия программы. Анастасия Тишкина из участковой больницы в селе Кирса — одна из них. В прошлом году ее пригласили в Верхнеуральский район. Молодая женщина успевает и на скорой дежурить, и прием вести, и актуализировать всю компьютерную работу. Приходится ли ей скучать и тосковать без городской суеты за работой в селе, Анастасия рассказала информагентству «Первое областное».

Кирсинская участковая больница — одно из крупных лечебных учреждений Верхнеуральского района. В это же время само одноэтажное обшарпанное, без побелки здание — эдакий далекий привет из… начала прошлого века. Смотришь на него и представляешь: «Именно здесь Михаил Афанасьевич Булгаков и написал свои „Записки юного врача“, не в какой-нибудь Мурьевской больнице, а здесь — в Кирсинской…» Впечатление настоящей уездной больницы подтверждает живописный вид открывающихся перед лечебницей реки и полей.





В самой больнице по-сельски тихо, свежо, светло и, мягко говоря, небогато. На стенах расклеены актуальные листовки по профилактике COVID-19, ВИЧ, курения и сердечно-сосудистых заболеваний. Если б не эта яркая бумажная агитация за здоровый образ жизни, ощущение, что проваливаешься лет на сто назад, неизбежно. Персонал, привыкший десятилетиями работать по инструкции и без проверок, ведет себя приветливо и спокойно.

Фельдшер Анастасия Тишкина здесь — самый молодой специалист. В соседнем кабинете с ней дежурит доктор — 76-летний Валентин Клейменов. Опытный врач общей практики помнит диагнозы своих пациентов, которые их сопровождают не то что с детства, а из поколения в поколение. У такого маэстро здравоохранения есть чему поучиться. Тем более что деревенские жители не ходят в больницу без лишней надобности: давление можно и дома измерить, а на остальное, пока совсем не прижмет, времени у селян нет.







За таким, коллективным, здоровьем деревенских жителей и следит Анастасия: ведет амбулаторный прием, приглашает на вакцинацию и диспансеризацию и дежурит на скорой помощи. Скучать молодой женщине не приходится: в день она принимает 10—15 человек и по 5—7 вызовов на дом.

«Я пришла работать в больницу в декабре прошлого года. Сразу устроилась и фельдшером, и взяла дежурства на скорой помощи. Пока вспомнить что-то экстремальное и впечатляемое нечего. Но я после учебы вообще не работала, поэтому для меня все свежо, ново и интересно», — делится своими впечатлениями Анастасия.

Ей всего 24 года. С детства Анастасия мечтала работать в медицине. Выросшая в Магнитогорске, она окончила Магнитогорский медицинский колледж, но по специальности поработать не успела.



«После учебы я решила немного отдохнуть, заняться ребенком и домом», — рассказывает она.



Но отдохнуть продолжительное время не получилось. Недавно молодая семья Тишковых переехала в поселок Смеловский Верхнеуральского района. Смеловский стоит под Магнитогорском, где родилась и выросла сама Анастасия. Власти Верхнеуральского района подумали, что такой специалист в поселке пропадать без работы не может, и пригласили на должность фельдшера в соседнее село Кирса, предложив подъемные 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер».



«Я долго думала, сомневалась, даже не хотела. Но теперь не жалею ни капли. Больница мне нравится, пациенты у нас хорошие», — делится впечатлениями Анастасия.

Она не только принимает пациентов в больнице, но и работает на скорой. Именно в специальности фельдшера скорой помощи она стала участницей программы «Земский фельдшер». Теперь по программе, получив единовременную выплату 500 тысяч рублей, она обязана проработать в Кирсинской больнице пять лет.

«Я и не собираюсь менять место работы. Получать высшее медицинское образование уже не буду. Сейчас меня все устраивает, до дома недалеко, семья меня поддерживает, коллектив прекрасный — чего еще искать. Хочется только, чтобы пациенты поменьше болели. Скучать совершенно некогда», —продолжает специалист.

Дорога от дома в Смеловском до рабочего места в Кирсе занимает всего десять минут.

«Очень ждем ремонт. В 2022 году нам обещали здесь все обновить», — говорит Анастасия, обводя взглядом скромную мебель, отслужившую свой срок, деревянные двери и дощатый пол.

Чтобы медики оставались на селе дольше пяти лет, в районе озадачились комплексно.

«Анастасия Тишкова пришла к нам по программе „Земский фельдшер“. Мы очень рады ей: молодая, активная, целеустремленная, сразу взяла на себя заполнение информационной базы, программ в системе. Уговорить специалиста работать на селе очень непросто, даже несмотря на федеральные программы. В нашем районе к этому подошли со всех сторон: еще на стадии переговоров с врачами трудоустраиваем супругов, детей определяем в детский сад или школу. В этом году мы привлекаем девять врачей, сейчас ведем переговоры с рентгенологом и терапевтом. Кроме того, только в этом году в Верхнеуральске купили шесть квартир для медицинских работников. Помимо подъемных 1 миллион рублей, служебное жилье имеет большое значение в привлечении кадров», — рассказывает о мерах поддержки сельского здравоохранения в Верхнеуральском районе главный врач больницы Наталья Кузякина.

О том, как развивается медицина на селе, 6 августа на двусторонней встрече рассказал губернатор Алексей Текслер Владимиру Путину во время визита президента в Челябинскую область.

«За два года построено 46 ФАПов, приобретено 17 мобильных комплексов. И конечно, в планах на ближайшие годы — программа развития первичного звена. Продолжим оснащать оборудованием, ежегодное обновление больниц первичного звена у нас до 20 процентов. Капитальный ремонт в этом году 118 объектов — это рекордное количество объектов для нас. И новое строительство поликлиник в муниципалитетах — 5 объектов и ФАПы — еще 27 объектов. Так что за эту программу, за программу развития первичного звена, особая благодарность», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор также рассказал о работе по наращиванию медицинских кадров и отдельно — по мотивации врачей. Напомним, для медиков в 2020 году за счет областного бюджета выделили 100 квартир и даже начали строить уже индивидуальные дома в отдельных населенных пунктах.

«В этом году в программу внесены изменения. Теперь на такие же выплаты имеют право медицинские сестры и акушерки, которые устраиваются работать в ФАПы. Как и фельдшеры, они единовременно получают полмиллиона рублей, а если едут в труднодоступные территории, то 750 тысяч рублей. Но по условиям федеральной программы выплаты получают только переехавшие в другой район. Однако есть ребята, которые хотели бы вернуться после учебы домой и работать там. Поэтому мы запустили подобную региональную программу. В прошлом году у нас семеро выпускников получили по 500 тысяч рублей, вернувшись в свое родное село и возглавив там местный ФАП. Всего за прошлый год получили единовременные выплаты 61 врач и 45 фельдшеров. Это лучший результат с 2012 года, когда начала работать программа», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания области продлили программу, по которой выплату фельдшер может получить не только при переезде, но и по возвращении в родное село после окончания учебы, еще на год. Законопроект подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

