«Земский учитель»: как педагоги из крупных городов переезжают в южноуральскую глубинку

Информагентство Первое областное пообщалось с теми, кто преподает в сельских школах

В 2022 году в Челябинской области запланировано выделить 43 млн рублей для земских учителей. Это значит, что 43 педагога могут отправиться в сельскую глубинку получить свой миллион подъемных и отработать пятилетний срок. Информагентство «Первое областное» пообщалось с учителями-«миллионерами».

Еще два года назад президент Владимир Путин решил, что кадровый дефицит учителей в российской глубинке вполне может закрыть аналог программы «Земский доктор». Учителя имеют возможность уехать за одним миллионом в любой населенный пункт страны, где школы нуждаются в специалистах. Получив заветные подъемные и гарантированное рабочее место, учитель должен отработать в школе пять лет. Куда он потратит свой миллион — на жилье, машину, путешествие, оплату кредитов — неважно, главное — чтобы человек работал. В Челябинской области на момент старта программы было около 300 вакансий, некоторые школы искали учителей годами, а стажисты после выхода на пенсию десятилетиями продолжали учить детей, потому что заменить физичек, математичек, химичек было просто некем.



Набор новых специалистов, которые отправятся в сельские школы в следующем году, сейчас идет. А в 2020 году по программе «Земский учитель» на Челябинскую область из федерального бюджета было выделено 92 миллиона рублей. На эти деньги 92 учителя уже переехали в малонаселенные южноуральские поселки.

Так, поселок Огнеупорный Чесменского района, пожалуй, самый новый населенный пункт Челябинской области. До 2005 года он относился к Казахстану, но, поскольку главное предприятие поселка — глиняный карьер обслуживало Магнитогорский металлургический комбинат и было его структурной частью, а местные жители были гражданами России, но проживали в соседней республике, президенты двух государств подписали договор о делимитизации российско-казахстанской границы.

Огнеупорный перешел в состав Челябинской области Чесменского района. В местную среднюю общеобразовательную школу, где на 11 классов учится 50 детей, в прошлом году из Киргизии и переехал Абдулнабий Умаров, учитель английского языка.





«Я родился и вырос в кыргызстанском городе Ош, там окончил технологический университет по специальности „международные отношения“, преподавал английский язык в школе, родном вузе, открыл учебный центр для желающих изучать языки. А затем наступила пандемия. Я начал искать варианты работы и решил, что пришло время что-то изменить в своей жизни. В интернете узнал, что в России есть программа „Земский учитель“, изучил ее и решил, что я вполне подхожу для участия», — рассказывает Абдулнабий Умаров.

С тех пор начались длительные международные отношения между киргизским учителем и директором Огнеупорненской школы. Они вели переговоры по видеосвязи несколько недель: все напоминало смотрины — директор присматривается к учителю, учитель — к школе, поселку, коллективу, детям.

«Если некоторых педагогов еще можно заменить, то как работать без специалиста английского языка... Наш педагог просто каждый год шла нам навстречу, выходила, но уже так хотела отправиться на заслуженный отдых и все время просила: найдите замену. Конечно, когда стало известно, что к нам присматривается участник программы, преподаватель вуза и в целом высококлассный специалист, мы все силы бросили, чтобы привлечь его к нам», — рассказывает директор школы Багыт Чуланова.

Из-за эпидемиологической обстановки Абдулнабий Умаров смог вылететь в Россию только в августе 2020 года — перед самым началом учебного года. Местные жители встретили на челябинском перроне, подхватили чемоданы и увезли в Огнеупорный. Здесь долгожданному учителю выделили служебное жилье. Коллеги подготовились к его визиту и сделали в квартире ремонт, нашли мебель, купили ему посуду и постарались облегчить и обустроить быт новоиспеченного учителя.

«Теперь я перевез семью, мы купили себе просторную квартиру. Конечно, родным после шумного Оша было скучно здесь: поселок маленький, развлечений нет. Но и они привыкли, дети дружат, играют, ходят друг к другу в гости. Да и я не жалею: недавно вернулся с курсов из Челябинска и понял, что устал от крупного города. Здесь хорошие дружные жители, поселок — многонациональный, все относятся друг к другу с глубоким уважением. Меня все устраивает», — делится впечатлениями жизни за год в Огнеупорном Абдулнабий Абдилхатович.





Валерия Светличная переехала в Фершампенуазскую школу Нагайбакского района из Магнитогорска. Она также, как и коллега из Огнеупорного, учитель английского языка. Молодой педагог после нескольких лет в магнитогорской кадетской школе захотела перемен в своей жизни и, как говорит сама, не прогадала: зарплата в сельской школе на порядок оказалась выше, чем в городе. Свой миллион Валерия Александровна получила уже на второй неделе работы, поскольку пришла в школу в декабре и была последней участницей программы в 2020 году.

«Фершампенуазскую школу знаю с детства, здесь учился мой папа, самой приходилось бывать во время учебы. Я родилась в соседнем поселке Остроленский, после окончания магнитогорского педколледжа поступила в Сибайский университет. Год проработала в школе поселка Арсинский, здесь же в районе. Затем шесть лет учила магнитогорских кадетов. Но в какой-то момент я поняла, что надоело. Вспомнила, что меня несколько лет приглашали в школу в Фершампенуаз. И к родителям своим поближе», — рассказывает Валерия Александровна.

Она созвонилась с руководством управления образования района и предложила свои услуги учителя.

«На встрече начальник управления Ирина Решетникова мне сразу предложила участвовать в программе. Я про „Земского учителя“ слышала, но не знала, подойду ли. Да и вообще думала, это что-то сложное, куча бумаг и нервов. А все оказалось легко и даже быстро. Затем я встретилась с директором Фершампенуазской школы Людмилой Лысовой, мы были уже знакомы, поэтому особых сомнений с выбором у меня не было. Я бы и без программы сюда поехала»,— продолжает рассказ учитель.

Валерии Светличной дали учеников с 2 по 8 классы. Она быстро влилась в коллектив, привыкла к детям и вполне спокойно переносит переезд из города в село. Говорит, что если сравнивать образование в городе и в поселке, то деревня даже получается выгоднее.

Во-первых, здесь ближе контакт с родителями, авторитет учителя для них высок. Выше выходит и зарплата: в городе за каждый час приходится биться с коллегами, конкуренция высока. А в деревне часы распределяются между двумя — максимум тремя педагогами. В-третьих, для сельских педагогов есть компенсация затрат на услуги ЖКХ, теплоснабжения и водоснабжения.





32-летний Николай Шилкин приехал в Сим из Челябинска. Учитель истории и обществознания работал ранее в одной из школ Копейска. Услышал о программе «Земский учитель» и решил ею воспользоваться. Сейчас он работает со старшеклассниками, руководит 9 классом.

«В Ашинский район переехал из-за свежего воздуха, красивой природы. Люди здесь хорошие. Коллектив школы очень радушно меня принял, особенно директор Альфия Азиахметова. Надеюсь, что останусь здесь и после окончания программы», — говорит Николай Андреевич.

В свободное время он любит велоспорт, пешие прогулки, много читает и говорит, что Ашинский район — идеальное место для таких увлечений. Хотя тут же признается, что многие друзья и коллеги не поняли его намерений переехать из мегаполиса в самую западную точку области.

Вообще, Ашинский район — рекордсмен по земским учителям: в 2020 году по программе сюда переехали восемь педагогов из Челябинска, Перми, Свердловской области, соседнего Башкортостана. Начальник управления образованием Ашинского района Елена Бухмастова считает, что такие показатели еще не повод расслабляться, и уже готовит школы для участия в новой программе 2022 года. Напомним, что по проекту свой миллион в Челябинской области смогут получить 43 учителя.