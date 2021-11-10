В Челябинской области врачи получили 3,5 млн по программе «Земский доктор»

Свидетельства о единовременной денежной выплате им вручил глава города Максим Пекарский

В Златоусте продолжают активно привлекать медиков в государственные учреждения здравоохранения. Накануне глава округа Максим Пекарский вручил сертификаты на единовременную социальную выплату трем специалистам. Свидетельства на 1,5 миллиона получили врачи Анна Алтышева и Нина Арзяева, на 500 тысяч рублей — фельдшер Оксана Хизбулина.

«В условиях пандемии вопросы здоровья выходят на передний план. Каждый шаг по улучшению медпомощи особенно важен. За последние два года программой воспользовались уже 13 человек. Все они успешно работают в лечебных учреждениях нашего города. Разрабатываем дополнительные меры поддержки. Уверен, что постепенно проблему дефицита врачей решим», — отметил Максим Пекарский.

Оксана Хизбулина — фельдшер детской поликлиники, уроженка Забайкальская края. В 2016 году с семьей переехала в Златоуст, поступила в местный медицинский техникум, который успешно окончила по специальности «лечебное дело».

Анна Алтышева родилась в Магнитогорске. Окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет, в 2021 году — ординатуру по специальности «психиатрия». Выбрала работу детским врачом-психиатром в психоневрологическом диспансере Златоуста.

Нина Арзяева — из Миасса, в 1996 году окончила с отличием Челябинскую государственную медицинскую академию (ныне ЮУГМУ). Сейчас трудится врачом-терапевтом в круглосуточном стационаре городской больницы Златоуста.

В этом году подъемные для врачей были увеличены до 1,5 миллиона рублей по инициативе главы округа. Также впервые муниципальной программой предусмотрены выплаты фельдшерам.