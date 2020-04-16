Приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга будут обязаны сесть на карантин

Соответствующее решение принял глава региона.

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Все прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга на поезде или самолёте будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такое решение сегодня, 16 апреля, принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сама мера начнёт действовать уже с завтрашнего дня.



«По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 17 апреля граждане, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания)», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе губернатора.

Напомним, что начиная с 10 апреля на Южном Урале начали проверять на коронавирус всех прибывающих авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом удалось выявить случаи заражения от людей, приехавших из столиц.

По данным оперативного штаба на утро четверга, 16 апреля в Челябинской области подтверждено 60 случаев заболевания коронавирусом, 26 заражённых вылечились, Условно подтверждённых и летальных случаев за сутки не зафиксировано.