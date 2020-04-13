На коронавирус проверили почти 800 приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга

Сообщить о себе должны все пребывающие из этих городов, независимо от выбора транспорта.

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С 10 апреля всех, кто прилетает в Челябинск и Магнитогорск из Москвы и Санкт-Петербурга, проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Также даем возможность провериться всем прилетающим из других городов. За 3 дня проверено 790 человек. Несмотря на добровольность тестирования, мы видим, что почти все проходят тест, делают это активно. Получены результаты 404 авиапассажиров, все они отрицательны. Эта работа будет продолжена», — поделился Алексей Текслер.

Отметим, что также всем, кто приезжает из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга на любом другом транспорте, необходимо сообщить о своем прибытии в Челябинскую область на телефон горячей линии регионального Минздрава: 8-351-240-15-16.

Это нужно для того, чтобы взять эту категорию граждан под медицинское наблюдение, ведь именно там сейчас самая напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.