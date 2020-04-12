У вернувшейся из Москвы челябинки заподозрили коронавирус

Летевшим рядом с женщиной пассажирам необходимо позвонить на горячую линию Минздрава.

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Сегодня челябинские СМИ сообщили о том, что у жительницы Челябинска, вернувшейся из Москвы, заподозрили коронавирус. Теперь сотрудники Роспотребнадзора разыскивают пассажиров, летевших с женщиной одним рейсом.

Известно, что челябинка вернулась из Москвы 30 марта рейсом № 1422 авиакомпании «Аэрофлот». Взятый на коронавирусную инфекцию тест оказался условно положительным, сейчас женщина ожидает окончательного результата из новосибирской лаборатории «Вектор», а городские власти совместно с представителями Роспотребнадзора составляют списки тех, кто летел с женщиной одним рейсом.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уточняет, что всем пассажирам, которые сидели рядом с женщиной в самолёте и на соседних рядах необходимо обратиться на горячую линию Минздрава. У них возьмут анализ на коронавирус и выдадут предписание о самоизоляции на 14 дней.

Напоминаем, телефон горячей линии Минздрава Челябинской области 8 (351) 240-15-16.

Отметим, с 10 апреля всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга будут тестировать на коронавирус. Однако тесты будут проводить только в том случае, если пассажиры дадут на это своё согласие.

Напомним также, за последние сутки в Челябинской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек ожидают окончательного результата анализа из «Вектора», двенадцать человек выздоровели и выписаны из больницы.