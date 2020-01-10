Придут ли в Челябинск традиционные крещенские морозы?

Рассказываем о прогнозе погоды и статистике наблюдений.

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19 января отмечается Крещение Господне. И обычно в этот период приходят, так называемые, крещенские морозы. Рассказываем, ждать ли их челябинцам в эту аномально теплую зиму.

По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха в ночь на православный праздник в Челябинске составит около 10 градусов мороза, днём дойдёт до -4, -7 градусов. Уже следующей ночью столбик термометра вновь опустится до -10 по Цельсию. Более точный прогноз появится ближе к дате, однако пока серьёзных холодов не ожидается.

К слову, самая холодная погода на Крещение была в Челябинске в 1969 году, тогда средняя температура составила -35 градусов. Но в последний раз подобные морозы наблюдались лишь в 2006 году. Тогда столбик термометра опустился до -32. И такая погода простояла довольно долго — 12 дней.

А вот очень тепло было в 2004 году — 19 января того года термометр показывал всего -4 градуса.

По статистике, морозная погода на Крещение повторяется в среднем 1 раз в 3-4 года. В 2018 году холода на праздник достигли отметки в -20, в прошлом — в 5-7 ниже ноля.

Так что окунаться в прорубь этой зимой будет довольно «тепло». Но ни в коем случае не стоит забывать о своей безопасности. Купайтесь только в отведённых для этого местах, где будет дежурить машина скорой помощи.