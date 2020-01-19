«Будто ты взлетаешь»: челябинцы делятся эмоциями после купания в проруби

В ночь на Крещение многие жители города решили нырнуть в купель.

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Православные христиане сегодня, 19 января празднуют Крещение Господне. Традиционно в ночь на Крещение было принято купаться в проруби. Всего в Челябинске было организовано 6 купелей, на которых дежурили сотрудники МЧС, а также бригады скорой помощи. Там и собрались жители города, решившие окунуться в иордань.

«Я 20 лет уже купаюсь, я верую. Ощущения такие, как-будто ты взлетаешь, а потом опускаешься. Слышал, что якобы в проруби опасно купаться. Мы рыбу кушаем с этого озера, я здесь вырос, купаюсь, это не может быть опасным, тут чистая водичка», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ житель Ленинского района Юрий Рубцов.

Кроме того, многие челябинцы посетили ночные службы в городских храмах, а также пополнили запасы святой воды. Даже ночью спрос на освященную воду был большой.

«Люди подходят понемногу, служба закончится, будет еще больше, а завтра еще больше. Воды много заготовлено, 6 баков, в каждом около тонны. По одной-две-три бутылочки берут, для родственников. Святая вода — лучшее лекарство для души и для тела», — отмечает в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ работница храма Татьяна.

Многие челябинцы успели за ночь и посетить Крещенскую службу, окунуться в иордань и приобрести святую воду. Все, кто не успели попасть на службу ночью, смогли посетить городские храмы сегодня утром.