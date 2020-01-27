Морозы надвигаются на Челябинскую область

Сегодня ночью температура воздуха понизится до — 23 градусов.

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В ночь с понедельника на вторник в регионе ожидается заметное понижение температур. В муниципалитетах области ожидается — 18 — 23 градуса, в низинах до — 28. На юге области будет теплее, там термометры покажут — 12 — 17 градусов. Днем во вторник в городах Челябинской области ожидается — 12 — 17 градусов, в низинах температура воздуха понизится до — 20. На небе будет облачно, но без существенных осадков, в отдельных районах ожидаются метели. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4 — 9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь со вторника на среду в городах региона станет еще холоднее: — 21 — 26, при прояснении до — 31 градуса. Днем температура повысится до — 11 — 16. Ветер будет юго-западным, скорость — 3 — 8 метров в секунду. Облачность переменная, без существенных осадков.

В Челябинске в ночь на вторник термометры покажут — 20 — 22. Днем будет значительно теплее: — 13 — 15 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 4 — 9 метров в секунду, днем его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Ночь со вторника на среду в областном центре также будет холодной. Температура воздуха понизится до — 23 — 25 градусов. Осадков не ожидается. Днем термометры покажут — 12 — 14.