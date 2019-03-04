/ Стала известна причина смерти Кита Флинта

Об этом сообщили в «Инстаграме» The Prodigy.

Стала известна причина смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. ;9-летний музыкант покончил с собой. Об этом сообщили участники The Prodigy на своей странице в «Интсаграме».

На выходных наш брат Кит забрал свою жизнь. Мы шокированы, ужасно злы, смущены, а еще наши сердца разбиты. — гласит запись на странице The Prodigy в «Инстаграме».

О кончине Кита Флинта стало известно сегодня, 4 марта. О смерти музыканта сообщил британский таблоид The Sun. Тело певца было обнаружено в его доме в графстве Эссекс.

Последний альбом The Prodigy — пластинка No Tourists вышла в ноябре прошлого года. Всего в дискографии коллектива 7 студийных альбомов, 21 сингл и 22 видеоклипа.