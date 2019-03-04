/ Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

Музыканту было 49 лет.

Не стало вокалиста британской музыкальной группы The Prodigy Кита Флинта. О смерти музыканта сообщил британский таблоид The Sun. Певцу было 49 лет.

Тело Кита Флинта было найдено сегодня, 4 марта, утром в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине музыканта проинформированы его ближайшие родственники.

Причина смерти Кита Флинта не называется, однако, как подчеркнули в полиции Эссекса, правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

Последний альбом The Prodigy под названием No Tourists вышел в прошлом ноябре. Всего в дискографии коллектива 7 студийных альбомов, 21 сингл, 22 видеоклипа и один сборник. Отметим, что Кит Флинт всю свою карьеру провел в составе группы.