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сегодня в 17:29
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Губернатор рассказал, кого хочет видеть у власти.
/ Причины склонности к выпивке раскрыли ученые

Причины склонности к выпивке раскрыли ученые

Обнаружилась взаимосвязь между температурой и климатом.
сегодня в 21:01
  |  Общество

Количество пьющих жителей в стране связано с ее температурным режимом. Это выявила международная группа ученых. Чем холоднее, тем больше людей тянутся к бутылке. В северных странах также чаще ставят такие диагнозы, как цирроз печени. Оба открытия ученых взаимосвязаны между собой.

Причиной подобного эффекта эксперты назвали «желание согреться» и «скрыться от депрессии», вызванной небольшим количеством солнечных дней. — сообщают «Известия».

В основе исследования лежат данные по 193 странам: у Всемирной организации здравоохранения ученые запросили информацию по уровню потребления алкоголя, у Всемирной метеорологической организации — о климате.

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