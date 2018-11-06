/ В 2,5 раза планируют сократить количество магазинов с алкоголем в России

Количество будут ограничивать по их отношению к численности населения.

Магазины, продающие табак и алкогольную продукцию, могут сократить в 2,5 раза. Эта мера входит в проект «Укрепление общественного здоровья», который, в свою очередь, входит в национальный проект «Демография». Он был создан для того, чтобы улучшить продолжительность жизни населения и укрепить его здоровье.

По мнению Экспертного совета при правительстве, сокращение магазинов с алкогольным и табачным ассортиментом положительно скажется для выполнения целей проекта «Демография». В органе власти считают, что необходимо сократить количество точек с алкоголем в зависимости от числа жителей. А табачные магазины ограничить фиксированным количеством на определенной территории.

Сейчас на 100 тысяч человек населения приходится 120 магазинов (по расчетам статистики Росалкогольрегулирования). Для сравнения в Скандинавии на 100 тысяч человек приходится около 15 магазинов. — пишет газета «Известия» со слов члена Экспертного совета Дарьи Халтуриной.

Неизвестно, как реализация этого проекта может сказаться на развитии магазинов, поскольку доход от алкогольной продукции составляет от 10 до 20%. В кризис эта цифра достигала 25%.

В России пока невозможно реализовать скандинавскую модель продаж водки. Для нашей страны напиток остается стратегическим товаром, цены на который снижают в кризис. — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что прорабатывает данные об эффективности подобных мер. В случае, если показатели будут положительными, изменения войдут в проект антиалкогольного закона.