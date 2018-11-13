/ Запуск продаж алкоголя через интернет откладываются. Почему?

Старт продаж будет перенесен до момента, пока законопроект не согласуют.

Запуск продаж алкоголя через интернет в январе 2019 года откладывается. Законопроект Министерства финансов было раскритикован Государственно-правовым управлением президента, сообщает газета « Известия ».

Начать старт продаж планировали со слабоалкогольных напитков, таких, как пиво, сидр, вино и шампанское. Позже к ним должны были присоединиться крепкие напитки.

Но против оказалось Министерство здравоохранения: в ведомстве посчитали, что продажа алкоголя в интернете может повысить доступность спиртных напитков.

А в Государственно-правовом управлении президента отметили, что Минфин не предложил способа ограничить продажу алкоголя с 23 до 8. Помимо того, нет точной системы контроля возраста покупателя.

Поэтому старт продаж будет перенесен до момента, пока законопроект не согласуют со всеми ведомствами.