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/ Запуск продаж алкоголя через интернет откладываются. Почему?

Запуск продаж алкоголя через интернет откладываются. Почему?

Старт продаж будет перенесен до момента, пока законопроект не согласуют.
сегодня в 21:00
  |  Общество
Запуск продаж алкоголя через интернет в январе 2019 года откладывается. Законопроект Министерства финансов было раскритикован Государственно-правовым управлением президента, сообщает газета «Известия».

Начать старт продаж планировали со слабоалкогольных напитков, таких, как пиво, сидр, вино и шампанское. Позже к ним должны были присоединиться крепкие напитки.

Но против оказалось Министерство здравоохранения: в ведомстве посчитали, что продажа алкоголя в интернете может повысить доступность спиртных напитков.

А в Государственно-правовом управлении президента отметили, что Минфин не предложил способа ограничить продажу алкоголя с 23 до 8. Помимо того, нет точной системы контроля возраста покупателя.

Поэтому старт продаж будет перенесен до момента, пока законопроект не согласуют со всеми ведомствами.

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