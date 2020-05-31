Прибывающим в Челябинскую область москвичам и петербуржцам не нужно проходить карантин

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о том, что с сегодняшнего дня, 31 мая, гражданам, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить 14-дневный карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19»,— сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, по статистике Минздрава, на сегодняшний день в Москве зафиксирован 180 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 80 179 человек полностью выздоровели. В Санкт-Петербурге зафиксировано 15 949 случав COVID-19. Полностью вылечились 5 680 человек. В Челябинской области зарегистрировано 3018 случаев заражения коронавирусом, 1323 человека полностью выздоровели.