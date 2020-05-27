Москва готова к проведению парада Победы

Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил Сергей Собянин.

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Мэр Москвы Сергея Собянин заявил о том, что столица России полностью готова к проведению парада Победы 24 июня. Соответствующее заявление было сделано во время совещания с Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом в Москве.



«Москва полностью готова к репетициям парада Победы, а затем и к его проведению»,— заявил Сергей Собянин.

Напомним, о том, что парад Победы пройдёт 24 июня стало известно во вторник, 26 мая. Об этом заявил Владимир Путин, поручив министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к торжественному мероприятию. Кроме того, президент назвал и дату проведения «Бессмертного полка». Его шествие состоится 26 июля. Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить безопасность людей во время мероприятий.

В празднование 75-летия победы в ВОВ в России вмешался коронавирус. Из-за пандемии был отменён сначала парад Победы, а затем и другие торжественные мероприятия. При этом как федеральные, так и региональные власти не раз заверяли, что все церемонии состоятся именно в этом году.