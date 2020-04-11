Названы возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Однако так произойдёт в том случае, если россияне будут строго соблюдать все рекомендации.

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Всё больше и больше заражённых коронавирусом появляется в России с каждым днём. Многие регионы, включая Челябинскую область, вводят жёсткие меры для предотвращения распространения инфекции. Но когда же возможен спад эпидемии? Об этом «Парламентской газете» сообщил академик РАН, ведущий российский инфекционист и советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, сроки окончания эпидемии зависят от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и другие рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Самый оптимистичный прогноз — начало июня 2020 года. Но он сбудется только в том случае, если события будут развиваться наилучшим образом, не случится никаких серьёзных врачебных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом и будут соблюдать самоизоляцию»,— сказал Виктор Малеев.

Однако о победе над вирусом можно будет объявить только в том случае, когда вакцина будет разработана, а люди привиты. Пока что вакцина от коронавируса ожидается к концу года.

Кроме того, по его словам, неизвестно, какую угрозу следует ждать от таких стран, как Африка или Таиланд, где тестировать население нет возможности. Вероятно, оттуда может пойти новая волна заражений.