Приближается главное культурное событие осени

Более сорока мероприятий составят программу Южноуральской книжной ярмарки.

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25–26 сентября жителей региона ждут встречи с известными писателями, лекции, творческие мастер-классы, и, конечно же, новинки книжного рынка напрямую от ведущих российских и уральских издательств.

Традиционно главными «лицами» мероприятия станут авторы популярных книг, лауреаты престижных литературных премий, поэты и ученые.

В этом году на встречу с южноуральцами приедут: лауреаты премии «Большая книга» Григорий Служитель и Шамиль Идиатуллин, главный литературный критик Рунета Галина Юзефович, а также поэт, драматург, музыкант, педагог Константин Рубинский.

«Гостями Челябинска в эти дни также станут: известный автор, пишущий в жанре „хулиганское фэнтези“ Дмитрий Емец, лауреат премии „Национальный бестселлер“ Сергей Носов, литературный критик и журналист Константин Мильчин, писатели Анна Матвеева, Светлана Лаврова, Лада Бакал и многие другие», — рассказали организаторы.

Программа Южноуральской книжной ярмарки охватывает широкий круг интересов: искусство, музыка, театр, живопись, литература, наука, волонтерство и многое другое. В этом году тема Ярмарки — человеческий капитал. Что это такое и в чем его ценность — обсудим на площадках грядущего фестиваля. Центральным событием Ярмарки станет выставка-продажа книг от ведущих издательств и книготорговых организаций, книжных магазинов и полиграфических предприятий России и Урала, которые представят литературу разных жанров: детскую, художественную, краеведческую, деловую, научпоп и даже комиксы. Многие издательства в эти дни представят свои новинки.

В этом году одновременно с Южноуральской книжной ярмаркой пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Его организаторы — Союз журналистов Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов и Публичной библиотеки.

Мероприятия форума также пройдут в четырех городах области: Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме. Симбиоз двух ярких культурных мероприятий предоставит южноуральцам уникальную возможность максимально погрузиться в мир интеллектуального отдыха и хорошей литературы. Познакомиться с программой и подробно узнать о каждом из событий можно на сайтеорганизатора Южноуральской книжной ярмарки — Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Событие пройдет при поддержке Министерства культуры региона и партнеров: «Редакции Елены Шубиной» и компании «ЛитРес».