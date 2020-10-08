За время пандемии учреждения культуры Челябинской области потеряли более 150 миллионов рублей

Алексей Бетехтин рассказал об убытках из-за коронавируса.

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Учреждения сферы культуры в Челябинской области терпят серьезные убытки, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией. Во время ограничений на проведение массовых мероприятий все театры и музеи были закрыты, но и после открытия заполняемость на 100% остается небезопасной. Из-за ограничений на вход и рассадку в зрительном зале убытки будут лишь увеличиваться.

«В общей сложности по Челябинской области из-за пандемии мы потеряли более 150 миллионов рублей выпадающих доходов — у театров, музеев, концертных объединений. Сколько мы потеряем еще до конца года, пока детально непонятно, но берусь предсказать цифру порядка 50 миллионов рублей», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин изданию «Челябинский обзор».

Почти половина средств, полученных в ходе продажи билетов, была направлена на оплату труда сотрудников учреждений культуры. Из-за колоссального снижения доходов, финансирование заработной платы работников идет из бюджета Челябинской области.