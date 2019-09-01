Наталья Котова представила памятник Дон Кихоту

Создатель Иван Тряпицын пообещал, что монумент простоит долгие годы.

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Сегодня, 1 сентября, в рамках торжественной линейки челябинского лицея №31 состоялось торжественное открытие памятника Дон Кихоту. На представлении также присутствовала врип главы города Наталья Котова.

«Я благодарю вас всех за то, что вы меня пригласили на открытие первого конного памятника города Челябинска. И вы снова доказали всем, что вы необычные люди, которые обратили внимание властей на то, что в Челябинске нет именно конной скульптуры. Вы выбрали Дон Кихота, который нацелен на движение только вперед, со своими идеями и достижениями, его мысли всегда были направлены на веру в людей», — рассказала Наталья Котова.

По словам организаторов, планируется, что ежегодно в день рождение Сервантеса на памятник будет наноситься имя выдающегося жителя Челябинска, за которого будут голосовать горожане.

«Челябинск — удивительный город. Тут очень просто быть первым. Адик Абдрахманов захотел сделать первый симфонический оркестр, и теперь он есть в Челябинске. Иван Тряпицын захотел сделать первый конный памятник, теперь и он есть в Челябинске. Перед вами первая женщина-мэр, и я хочу пожелать Наталье Петровне успехов, потому что мы ждем, что первые — это всегда качество», — заявил директор лицея №31 Александр Попов.

Также, глава учреждения рассказал, что в скором времени на территории лицея появится еще один памятник, посвященный известному персонажу произведений Ярослава Гашека, солдату Швейку.