Второго сентября во всех школах Челябинска состоятся торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Поэтому сотрудники УМВД России по Челябинску провели комиссионные обследования школ с составлением соответствующих актов.
Был проведен инструктаж педагогического коллектива образовательных учреждений по соблюдению мер безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также отмечается, что за сутки до начала торжественных мероприятий все общеобразовательные учреждения города будут взяты под круглосуточную охрану, а на самих линейках будут дежурить сотрудники полиции.
«В обеспечении охраны общественного порядка будет задействовано необходимое количество сотрудников полиции и приданных сил. В каждом учебном заведении будут дежурить полицейские, сотрудники ГИБДД обеспечат контроль за организацией дорожного движения и безопасностью учащихся вблизи общеобразовательных учреждений», — рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.
Отметим, что планируется проведение двухсот торжественных линеек, посвященных Дню знаний. В них примут участие более 120 тысяч учащихся, в том числе и около 15 тысяч первоклассников.