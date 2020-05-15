Автопарк правительства при необходимости будет отправлен в муниципалитеты

Машины и автобусы могут понадобиться в борьбе с коронавирусом.

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В пятницу, 15 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел брифинг по текущей ситуации в условиях распространения коронавируса. Глава региона отметил, что количество поездок, связанных с помощью южноуральцам, взаимодействием с волонтерами и медработниками возросло.

Регион активно оказывает такую помощь. Из автопарка Челябинской области на эти цели выделили 40 машин. Кроме того, автобусы и другую технику постоянно передают для различных нужд: встреча туристов или вахтеров для перевозки в обсерваторы. Участие принимают также главы муниципалитетов, которые предоставляют необходимый транспорт.

"Я могу вспомнить, когда была у нас вспышка по Златоусту, мы выделяли средства, транспорт из региона, и муниципалитет активно помогал, потому что мы направили туда большое количество врачей, медицинских бригад, надо было проводить большое количество тестирований, мы мобилизовали весь транспорт, который был необходим. И, конечно, все, что касается социальной защиты, работы волонтеров, здесь помощь оказывается максимальная, в том числе и транспортом",— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что все потребности в транспорте на данный момент перекрыты. Но если вновь возникнет необходимость, помощь будет оказана.