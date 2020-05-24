Городские парки открываются в Челябинске

Однако аттракционом и точкам питания работать в них запрещено.

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Сегодня, 24 мая, в Челябинске открывают городские парки. Об этом сообщили в администрации города.

«Сегодня, в 17:00, открываются парки города. Добро пожаловать, и, пожалуйста, не забывайте соблюдать социальную дистанцию»,— рассказали в мэрии.

Однако там добавили, что парки открыты исключительно как прогулочная зона, а значит, работа торговых точек, аттракционов, пунктов питания и прочего запрещена.

Напомним, сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что область переходит к первому этапу снятия ограничений. Это значит, что разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм, а также разрешается работать объектам розничной торговли непродовольственными товарами с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

Однако общий режим готовности в Челябинской области сохраняется.