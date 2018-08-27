/ Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые

Продолжительность пребывания в кровати сильно влияет на здоровье.

Среди ученых все не утихают споры об оптимальной продолжительности сна для человека. За основу все еще берутся 8 часов. Правда, недавнее исследование показало, что продолжительность сна напрямую влияет на развитие болезней сердца. Оказывается, при сне меньше 6 часов риск инсульта и ишемической болезни сердца равен 11%, а вот пребывание в постели больше 8 часов увеличивает риск в 3 раза.

Наше исследование показывает, что слишком долгий или слишком короткий сон могут иметь негативное влияние на сердце. Нужно больше исследований, чтобы прояснить причину, но мы уже знаем, что сон влияет на такие биологические процессы, как метаболизм глюкозы, давление крови и воспаления — каждый из которых влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Хорошая новость в том, что есть множество способов привыкнуть ко сну от 6 до 8 часов в сутки. К примеру, нужно ложиться спать в одно и то же время, избегать алкоголя и кофеина перед сном, есть здоровую пищу и быть физически активным. Получение правильного количества сна — важная часть здорового образа жизни. — сообщается в исследовании доктора Фонтаса, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологии.

Чтобы сделать вывод о связи сна и риске сердечно-сосудистых заболеваний, ученые проанализировали данные 1 миллиона человек.