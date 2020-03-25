Президент России предложил каникулы по ипотеке и кредитам

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

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Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, обратился к жителям страны с важным заявлением в связи с обстановкой, которая сложилась в мире. Он предложил предусмотреть каникулы по ипотечным кредитам при условии падения доходов на 30%. Человек, попавший в такую ситуацию, сможет приостановить обслуживание долга.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается невозможной, то и в этом случае гражданин не может попасть в тупик и становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — заявил президент.

Также Владимир Путин предложил в два раза с 30 до 15% снизить размер страховых взносов. Это стимулирует повысить зарплаты сотрудникам.

Кроме того, все выплаты доходов, уходящие из россии за рубеж, должны облагаться адекватным налогом. Для тех, кто выводит свои доходы в офшоры — 15% ставка. Доходы физлиц от вкладов в банки и инвестиций в ценные бумаги, установить налог на% дохода в размере 13%. Если размер выше одного миллиона рублей.