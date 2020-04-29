Более 1 500 заявок от южноуральцев на субсидию одобрили в дом. рф

Компенсация введена для многодетных семей и направлена на погашение ипотеки.

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Многодетные семьи Южного Урала могут рассчитывать на 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Более 1 500 соответствующих заявок уже было одобрено дом. рф, который является оператором программы.



Компенсацией могут воспользоваться семьи, в которых родился третий или любой поcледующий ребенок после 1 января 2019 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для этого отцу или матери надо обратиться в свой банк с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Таковыми являются паспорт, заверенные у нотариуса свидетельства о рождении детей, кредитные договоры и документы на приобретение жилья.

«Банк перенаправит бумаги в ДОМ. РФ, который их проверит и переведет деньги в банк на полное или частичное погашение ипотеки. При этом в регионы средства на эту компенсацию не поступают, они направляются из компании ДОМ. РФ напрямую в банки для погашения кредита. Воспользоваться такой мерой поддержки семья может только один раз. Важно, что по условиям программы компенсация на погашение ипотеки выдается только при покупке семьей жилья или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Не допускается использование кредитных средств на доли, ремонт жилья и другие цели»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Программа выделения подобной субсидий действует с сентября прошлого года. Она разработана по указу Владимира Путина. В этом году по распоряжению Правительства России на помощь в погашении ипотеки многодетным семьям направят 9,5 млрд рублей.

Отметим, что 450 тысяч рублей будут сразу перечислены в банк в счет погашения ипотечного кредита. Субсидия не входит в материнский капитал. Кроме того, её многодетные семьи получат только при покупке недвижимости в ипотеку. Также в программе участвуют квартиры на первичном и вторичном рынках, индивидуальные жилые дома и даже участки для строительства такого дома.