Ставки по ипотеке в России продолжат снижаться

В мае они вернулись к минимальным уровням.

Послушать 00:00

Аналитики фонда ДОМ. РФ провели мониторинг, который показал, что ставки по ипотечным кредитам в рыночном сегменте снова снизились и практически достигли того уровня, что был в феврале. Исследование проводилось на основании данных от топ-15 ипотечных кредитных организаций. Так по состоянию на 15 мая средняя ставка составила 8,59% — на жилье в новостройках, и 8,86% по кредитам на готовое жилье.

«Снижению ставок во многом способствовал переход Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике. В апреле он понизил ключевую ставку до 5,5% и не исключил ее дальнейшего уменьшения уже в июне. На этом фоне доходность 5-летних облигаций федерального займа — основного индикатора стоимости фондирования ипотечных кредитов — снизилась в мае до исторического минимума в 5,2%», — сообщают в ДОМ. РФ.

Напомним, в конце апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин также подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Утвердить её поручил президент Владимир Путин. Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.