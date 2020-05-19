Минстрой Челябинской области ответил на вопросы об ипотеке под 6,5%

В ведомстве объяснили, кто и как может ей воспользоваться.

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После того, как Владимир Путин запустил программу льготной ипотеки, у россиян появилось множество вопросов о том, кто и как может воспользоваться данной программой для покупки жилья.

Министерство строительства Челябинской области отмечает, что рассчитывать на ипотеку могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, других условий — нет. Однако есть ограничение по срокам: заключить ипотечный договор нужно до 1 ноября 2020 года, ставка сохранится на весь его срок.

Есть еще несколько условий: квартиру приобретать нужно в новострое, продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо. Помещение должно быть жилым.

«Минимальный взнос по льготной ипотеке составляет 20%. Например, если квартира стоит 2 миллиона рублей, заемщик должен иметь минимум 400 тысяч для первоначального взноса. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», — сообщают в министерстве строительства Челябинской области.

Отметим, что в Челябинской области ипотека может быть оформлена на сумму до 3 миллионов рублей. Для того, чтобы ее погасить, можно использовать любые виды государственной поддержки, в том числе и материнский капитал.