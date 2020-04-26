Президент РФ может снова выступить с заявлением по ситуации с коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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На предстоящей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин, скорее всего, вновь выступит с заявлением о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я думаю, что мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив. Однако, очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапным, но эту поэтапность ещё предстоит разработать»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в России введён режим обязательной самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Однако в ходе недавнего совещания заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что двух инкубационных периодов недостаточно, и нужен как минимум третий. Иными словами, продлить ограничительные меры необходимо до конца майских праздников.

Отметим, на сегодняшний день в России заражено коронавирусом более 80 тысяч человек. Выздоровели 6 767 человек, умерли 747 россиян. В Челябинской области подтверждено 368 случаев заражения.