В Челябинске у 81 человека подтверждён коронавирус

Такие данные озвучила начальник управления здравоохранения города.

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Число заболевших коронавирусом выросло в Челябинске. По официальным данным на понедельник, 27 апреля, количество больных Covid-19 увеличилось на 19 человек и теперь составляет 81 человек, Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.



«За выходные у нас в городе +19 случаев новой коронавирусной инфекции, это 11 в субботу и 8 в воскресенье. Итого у нас жителей города заболевших 81, из них выписано по выздоровлению 22 человека, продолжают лечение 58 человек»,— рассказала Наталья Горлова.

Сейчас в городе для борьбы с коронавирусом развёрнуто 3 клинические базы, в которые входят 2 городские и 1 областная больница. Под амбулаторным наблюдением врачей находится 19 человек с бессимптомной или лёгкой формой заболевания.

Всего за прошедшие выходные на Covid-19 было проверено 281 жителей Челябинска. С начала ситуации был взят 9 771 мазок. Отметим, что под амбулаторным наблюдением на текущий день 1 808 человек.