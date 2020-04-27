Не допустить очага, как в Златоусте: в больницах Челябинска серьезно занимаются профилактикой коронавируса

Наталья Горлова сообщила, какие меры осуществляются для избежания массового заражения.

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Глава челябинского горздрава Наталья Горлова рассказала, как проходит профилактика коронавируса в больницах областной столицы. По её словам, во всех учреждениях города соблюдается масочный режим и дезинфекция, а бригады, работающие с респираторными инфекциями, оснащены дополнительными средствами индивидуальной защиты.



«Создана маршрутизация пациентов по приказу минздрава при госпитализации с подозрением на пневмонию это только через компьютерную томографию, ни одна пневмония на сегодня не остаётся дома, ну и полный дезинфекционный режим. Отработаны схемы перемещений персонала внутри медицинских организаций, схема перемещения пациентов с максимальным исключением пересечения какого бы то ни было пациентопотока»,— рассказала Наталья Горлова.

Руководитель горздрава подчеркнула, что медицинские организации — это зона особого риска. Однако в Челябинске делается всё, чтобы не допустить повторения истории Златоуста, где инфекция быстро распространилась именно в больнице.

«Особая зона риска — медицинские организации, но одно дело, когда он там возник, а другое — когда получил большое распространение, на сегодня всё сделано для того, чтобы минимизировать вот эти риски»,— подчеркнула Наталья Горлова.

Напомним, на прошлой неделе в Златоусте резко возросло число заболевших Covid-19. Главной точкой распространения, по итогам предварительного расследования Роспотребнадзора, стал круглосуточный стационар одной из больниц. Сейчас есть вероятность того, что город могут закрыть на карантин.