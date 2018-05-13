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/ Мелодия из песни ВИА «Ариэль» сопроводила Владимира Путина на церемонии возложения цветов

Мелодия из песни ВИА «Ариэль» сопроводила Владимира Путина на церемонии возложения цветов

«Тишина» прозвучала в Кремле.
сегодня в 08:05
  |  Общество

Церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве прошла в сопровождении музыки, созданной на Южном Урале. Кремлевский оркестр сыграл «Тишину» ансамбля «Ариэль». В памятном мероприятии, приуроченному ко Дню Победы, приняли участие Президент России Владимир Путин и главы других государств.

Когда сказали, что слышали эту замечательную песню, я не поверил. Один позвонил, второй позвонил. Я призадумался, это же здорово. Наши песни звучат на разных площадках. Поют «В краю магнолий», «На острове Буяне», но, чтобы «Тишина» прозвучала в присутствии Президента. Для нас это гордость. — рассказал корреспонденту программы «Время новостей. Итоги» музыкант Борис Каплун.

Напомним, в 2018 году вокально-инструментальный ансамбль отмечает юбилей. Уже полвека ВИА «Ариэль», зародившийся в Челябинской области, радует всех своей музыкой. Песням «В краю магнолий», «Шумел камыш», «Уходишь ты» подпевало не одно поколение, многие хиты пользуются популярностью до сих пор.

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