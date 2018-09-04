/ «Голубые береты» представили новый репертуар в Челябинске

Концерт стал частью программы ко Дню города.

Гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» прошёл в летнем театре парка имени Гагарина 3 сентября. Главным гостем программы стал ансамбль «Голубые береты», которые исполнили старые хиты и новые песни группы. Организаторы рассказали о важности фестиваля, в первую очередь для молодого поколения.

На гала-концерт фестиваля были приглашены хедлайнеры, это ансамбль песни и пляски центрального военного округа и группа «Голубые береты». Наш фестиваль нужен для того, чтобы подрастающее поколение не стало «сынами непомнящими». Мы должны говорить о нашей истории, о подвигах наших мужчин. — рассказала режиссёр фестиваля Елена Кудрявцева.

Отметим также, что фестиваль уже прошёл в Москве, Екатеринбурге и Калуге. В этом году он стал частью праздничных мероприятий ко Дню города. Напомним, что самые главные праздничные события вы сможете увидеть в прямом эфире на сайте 1obl.tv.